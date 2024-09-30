3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Боррель созвал экстренную встречу глав МИД стран ЕС по ситуации в Ливане
Израиль может начать наземную операцию ограниченных масштабов в Ливане в течение нескольких часов, сообщает CBS со ссылкой на американского чиновника.
Косвенно эту информацию подтвердил и министр обороны Израиля - он заявил о скором начале "следующей фазы" военной операции против "Хезболлах".
Ситуацию в Ливане обсуждают министры иностранных дел 27 стран ЕС (в формате видеоконференции). Экстренную встречу созвал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Ранее в Брюсселе заявили, что "в ЕС крайне обеспокоены военной конфронтацией между Израилем и Ливаном".
А пока удары по Ливану становятся интенсивнее. Атакованы сотни объектов. Взрывы гремели и в Бейруте. Есть погибшие. И на этом фоне появилась информация, что Пентагон может нарастить численность воинского контингента на Ближнем Востоке. Сейчас там размещены около 40 тыс. американских военных.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
ВВС Израиля нанесли удары по сирийской провинции Хомс
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Регионы
Все
Происшествия
Все