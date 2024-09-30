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Боррель созвал экстренную встречу глав МИД стран ЕС по ситуации в Ливане

Израиль может начать наземную операцию ограниченных масштабов в Ливане в течение нескольких часов, сообщает CBS со ссылкой на американского чиновника.

Косвенно эту информацию подтвердил и министр обороны Израиля - он заявил о скором начале "следующей фазы" военной операции против "Хезболлах".

Ситуацию в Ливане обсуждают министры иностранных дел 27 стран ЕС (в формате видеоконференции). Экстренную встречу созвал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Ранее в Брюсселе заявили, что "в ЕС крайне обеспокоены военной конфронтацией между Израилем и Ливаном".

А пока удары по Ливану становятся интенсивнее. Атакованы сотни объектов. Взрывы гремели и в Бейруте. Есть погибшие. И на этом фоне появилась информация, что Пентагон может нарастить численность воинского контингента на Ближнем Востоке. Сейчас там размещены около 40 тыс. американских военных.

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