Боррель созвал экстренную встречу глав МИД стран ЕС по ситуации в Ливане

Израиль может начать наземную операцию ограниченных масштабов в Ливане в течение нескольких часов, сообщает CBS со ссылкой на американского чиновника.

Косвенно эту информацию подтвердил и министр обороны Израиля - он заявил о скором начале "следующей фазы" военной операции против "Хезболлах".

Ситуацию в Ливане обсуждают министры иностранных дел 27 стран ЕС (в формате видеоконференции). Экстренную встречу созвал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Ранее в Брюсселе заявили, что "в ЕС крайне обеспокоены военной конфронтацией между Израилем и Ливаном".