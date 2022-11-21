Боррель: Если мы готовы умереть за идеалы демократии, пришла пора доказать это

Скоро и европейцам, проживающим и составе Евросоюза, придется замерзать до смерти.

"Температура в домах выше 18 градусов - преступление против европейских ценностей", - объявил глава европейской дипломатии. "Мы должны выбирать между свободой и комфортом, - настаивает Боррель, - "и если мы готовы умереть за идеалы демократии, пришла пора доказать это".

В последнее время Боррель регулярно выступает со скандальными заявлениями. Недавно сообщил, что Европа - это "ухоженный сад", а весь остальной мир - "джунгли". СМИ обвинили Борреля в очевидном расизме.