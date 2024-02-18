Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене призвал повысить координацию и военный потенциал ЕС

Европе нужно срочно вооружаться. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене. В своей речи политик сделал упор на конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. И чтобы их разрешить, Западу не нужна дипломатия, только оружие и как можно больше.