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Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене призвал повысить координацию и военный потенциал ЕС
Европе нужно срочно вооружаться. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене. В своей речи политик сделал упор на конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. И чтобы их разрешить, Западу не нужна дипломатия, только оружие и как можно больше.
Оборона - дело членов ЕС, потому что именно у членов ЕС армия и военный потенциал. Мы должны повысить нашу координацию и иметь возможность мобилизовать наших военных, когда это необходимо.
Франция в ближайшие недели намерена поставить Киеву новейшие дроны-камикадзе. Об этом сообщили в Минобороны страны. Но не обошлось без корысти. Беспилотники находятся на финальной стадии разработки. Поэтому их пригодность будут тестировать украинцы прямо на поле боя. Вот такое взаимовыгодное сотрудничество.
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