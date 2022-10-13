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Повод задуматься! Боррель обеспокоен числом воздержавшихся по антироссийской резолюции

Мнимое единство дало новую трещину. Глава евродипломатии обеспокоен большим числом воздержавшихся по антироссийской резолюции. Боррель заявил, что 20 % сообщества решили не поддерживать резолюцию. Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Против нее проголосовали 5 стран, а воздержались уже 35. При этом Запад сорвал закрытое голосование, прекрасно понимая, что цифры в этом случае были бы совсем другими.

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