Мнимое единство дало новую трещину. Глава евродипломатии обеспокоен большим числом воздержавшихся по антироссийской резолюции. Боррель заявил, что 20 % сообщества решили не поддерживать резолюцию. Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Против нее проголосовали 5 стран, а воздержались уже 35. При этом Запад сорвал закрытое голосование, прекрасно понимая, что цифры в этом случае были бы совсем другими.