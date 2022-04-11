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Боррель получил от Киева "список вооружений", который он обсудит c Военным комитетом ЕС
Украину продолжают накачивать оружием. Согласованы очередные поставки: Новая Зеландия намерена направить Киеву транспортный самолет, а также 50 военнослужащих, которые будут участвовать в транспортировке и распределении военной помощи Украине.
Также на нужды Украины правительство страны выделяет 8 миллионов 800 тысяч долларов, более половины этой суммы пойдет на закупку оружия и боеприпасов в Великобритании. Новые поставки оружия Украине готовит и Брюссель. Глава дипломатии Евросоюза заявил, что получил от Киева "список вооружений", который он собирается обсудить с Военным комитетом ЕС. "Нужно либо советское, либо простое в обращении оружие", - заявил Жозеп Боррель.
Украинские солдаты будут готовиться на базах НАТО
Вместе с тем в планах НАТО помочь Украине постепенно перейти к своим военным стандартам. В Североатлантическом альянсе намерены организовать подготовку украинских солдат за пределами страны, чтобы они могли поддерживать и использовать передовое вооружение.
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