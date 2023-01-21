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Боррель предложил сделать то, что не удалось Наполеону и Гитлеру
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал и далее вооружать Украину, напомнив о победах России над Гитлером и Наполеоном.
Россия - большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны. Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину.
Украину продолжат вооружать
Накануне украинские СМИ опубликовали данные об обещанных Киеву поставках вооружения. Перечень, действительно, впечатляет. Однако следует помнить, что это пока всего лишь обещания. С тяжелой бронетехникой, с немецкими и американскими БМП, а также с французской и датской самоходной артиллерией дела обстоят очень непросто: их передача Украине может занять несколько месяцев и более. Накануне Германия объявила о пакете помощи на сумму в миллиард евро - правда, в основном в виде боеприпасов и легкой техники. Финляндия обещает оружия на 400 миллионов, но тоже в виде легкого или устаревшего вооружения. Словом, поставки Украине обеспечивают упорную оборону, но отнюдь не ведение наступательных действий. Так что единомышленники Борреля еще вполне могут стяжать лавры Наполеона или Гитлера.
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