Боррель предложил увеличить военную помощь Киеву - Будапешт блокирует выделение нового транша

Деньги на конфликт из так называемогофонда мира. Глава европейской дипломатии предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на 3,5 млрд евро. По данным агентства Рейтер, Жозеп Боррель с соответствующей просьбой обратился к правительствам стран сообщества. Также отмечается, что Европейский фонд мира уже предоставил около 4,6 млрд евро на военную поддержку Киева.

Венгрия блокирует военные транши ЕС для Украины

Вот только Будапешт не согласится выделить Украине средства из фонда до исключения венгерского ОТП-банка из санкционного списка, заявил глава МИД Венгрии. Петер Сийярто отметил: "До тех пор, пока OTП находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в 500 млн евро из Европейского фонда мира, мы не дадим этому зеленый свет".





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