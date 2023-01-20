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Боррель: Страны ЕС выделили Украине около 50 млрд евро помощи
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза всего выделили Украине порядка 50 млрд евро помощи, сообщаетРИА Новости.
Боррель пояснил, что данная сумма была направлена на оказание военной, экономической, макрофинансовой и гуманитарной помощи.
По его словам, на военную поддержку было выделено 10 млрд евро.
Фото Unsplash
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