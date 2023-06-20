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Боррель: У ЕС не хватает ресурсов на вооружение Киева
У Евросоюза не хватает материалов для производства боеприпасов, обещанных Украине. Такую "военную тайну" раскрыл глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Недостающие критические материалы для производства боеприпасов приходится импортировать. Это ослабляет стратегическую автономию и представляет серьезный риск для безопасности ЕС.
19 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об опустошении арсеналов НАТО и призвал как можно скорее восполнить запасы оружия. ВПК государств ЕС стали заложниками затягивания украинского конфликта, а это играет на руку исключительно Вашингтону.
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