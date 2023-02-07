Боррель: Запрет российских СМИ - защита свободы слова

Россия использует информационное манипулирование и вмешательство как важнейший инструмент этой войны. Эта война не только об использовании взрывчаток, бомб, пуль, убийство людей. Речь идет о сознании людей, о том, как завоевать дух, интеллект, понимание людей. И я, исходя из своего личного опыта, в очень конкретных терминах воспринимаю, что эта битва продолжается.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности