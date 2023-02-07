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Боррель: Запрет российских СМИ - защита свободы слова

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель высказался по поводу запрета ряда российских СМИ в Европе. По его словам, подобными действиями Евросоюз не нападает на свободу слова, а защищает ее. Он также обвинил Россию в информационных манипуляциях.

Россия использует информационное манипулирование и вмешательство как важнейший инструмент этой войны. Эта война не только об использовании взрывчаток, бомб, пуль, убийство людей. Речь идет о сознании людей, о том, как завоевать дух, интеллект, понимание людей. И я, исходя из своего личного опыта, в очень конкретных терминах воспринимаю, что эта битва продолжается.
Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности

По мнению Борреля, ЕС в этом вопросе "должен действовать более амбициозно, укрепляя свою устойчивость". Представитель ЕС напомнил, что во внешнеполитической службе союза уже действуют механизмы по обнаружению дезинформации и противостоянию ей.

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