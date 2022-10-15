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Боррелю на агрессивные угрозы никто права не давал, сообщает Wall Street Journal

В недрах европейской дипломатии зреет бунт - Wall Street Journal сообщает, что коллеги и подчиненные крайне недовольны высказываниями Жозепа Борреля по украинскому вопросу.

На днях глава европейской дипломатии заявил о возможном мощном военном ответе, который может ждать Россию со стороны ЕС, США и НАТО. Как выяснилось, на подобные угрозы Борреля никто не уполномочивал - это была импровизация.
Коллеги испанца недоумевают: грозить войной - слишком смело для чиновника, который вправе доносить до партнеров лишь то, что ему велено европейским правительством. И теперь Wall Street Journal стала трибуной, через которую еврочиновники сообщают миру - Боррелю на агрессивные угрозы никто права не давал.

Фото:БелТА

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