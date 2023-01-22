Борт Ryanair из Польши приземлился в Афинах после предупреждения о бомбе

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Польши в Афины и подавший в воздухе сигнал тревоги о бомбе на борту, приземлился в Афинском международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей.

По его данным, Boeing 738 компании Ryanair благополучно приземлился в 17:40 по местному времени (18:40 мск) в Афинском международном аэропорту. Проводится быстрая эвакуация пассажиров и членов экипажа. Самолет сопровождала пара греческих истребителей F-16, которые после его приземления вернулись на свою авиабазу близ города Волос.

Boeing 738, выполнявший регулярный рейс, следовал в Афины из города Катовице.

Согласно информации правоохранительных органов, в афинском аэропорту самолет будет проверять подразделение полиции, специализирующееся на взрывных устройствах.

Греческий телеканал ERT1 ранее заявил, что самолет авиакомпании Ryanair сообщил о бомбе на борту и в сопровождении греческих истребителей F-16 направляется в Афинский международный аэропорт. По информации телеканала, были задействованы все наземные и воздушные протоколы на данный случай. В аэропорту имеется специальная зона, куда лайнер будет отведен после приземления.

В свою очередь газета Proto Thema уточнила, что речь идет о самолете Boeing 738 компании Ryanair, на борту которого находятся 192 человека. Лайнер направлялся из Польши в Афины и летелнад морской акваторией около острова Эвбея. После сигнала о бомбе в Афинский международный аэропорт были направлены специальные подразделения полиции.

Информация о бомбе в самолете ирландской авиакомпании Ryanair, который приземлился в Афинах, оказалась ложной. Об этом сообщил в воскресенье греческий телеканал ERT-1,пишет ТАСС.

По его данным, Boeing 738 компании Ryanair, летевший из Катовице, благополучно приземлился в 17:40 по местному времени (18:40 мск) в Афинском международном аэропорту. Была проведена эвакуация пассажиров и членов экипажа. Пассажиры и багаж были проверены на предмет взрывчатки, также был проверен сам самолет. Взрывчатки или взрывных устройств обнаружено не было.