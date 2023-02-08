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Борт с белорусскими спасателями и съемочной группой АТН приземлился в Турции

Борт с отрядом "ЗУБР" МЧС и съемочной группой АТН приземлился в аэропорту города Газиантеп.

Напомним, по поручению Президента белорусские спасатели отправились в зону бедствия. Вся последняя информация у Юрия Шевчука (видео).

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