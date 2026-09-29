Bosch уволит половину персонала на заводе в Нюрнберге

Масштабные увольнения планирует немецкая компания Bosch. До 2029 года на заводе в Нюрнберге штат будет сокращен наполовину: уберут 900 из 1,8 тыс. рабочих мест (это помимо уже объявленного плана о сокращении около 22 тыс. сотрудников по всему концерну).

Решение объясняют стагнацией автомобильного рынка и давлением конкурентов из Китая. К тому же спрос на автомобильную продукцию в Европе сокращается. В Нюрнберге Bosch производит в основном компоненты для двигателя внутреннего сгорания, а также для топливных элементов. Однако данные двигатели теряют свою актуальность. А топливный элемент для водородных двигателей до сих пор не оправдал возложенных на него ожиданий.

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