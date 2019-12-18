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Бойня в панамской тюрьме

Настоящую бойню устроили заключенные панамской тюрьмы Хойита. В конфликте погибли 12 человек, еще 10 пострадали. Среди жертв сотрудников тюрьмы или полиции нет. Им удалось разнять конфликтующих и взять ситуацию под контроль. Что стало причиной вспышки агрессии - выясняется.

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