Бойня в Таиланде - экс-полицейский расстрелял 32 человека в детском саду

Бывший полицейский застрелил не менее 32 человек в детском центре в Таиланде, пишет РИА Новости. Местные СМИ сообщают, что преступник напал на детей во время тихого часа, он был вооружен ножами и огнестрельным оружием.Задержать злодея по горячим следам не удалось.



Сообщается, что расстрелявший детей в яслях в Таиланде, мог быть в состоянии наркотического опьянения.