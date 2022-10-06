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Бойня в Таиланде - экс-полицейский расстрелял 32 человека в детском саду
Бывший полицейский застрелил не менее 32 человек в детском центре в Таиланде, пишет РИА Новости. Местные СМИ сообщают, что преступник напал на детей во время тихого часа, он был вооружен ножами и огнестрельным оружием.Задержать злодея по горячим следам не удалось.
Сообщается, что расстрелявший детей в яслях в Таиланде, мог быть в состоянии наркотического опьянения.
После расправы преступник скрылся на пикапе, а затем покончил с собой. Точные мотивы стрелка пока не известны. Местные СМИ сообщают, преступника недавно уволили из полиции за употребление наркотиков. Сообщается также, что перед тем, как ворваться в детский центр, он убил жену и своего ребенка.
Фото:pixabay.com
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