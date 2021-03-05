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Бойцы Нацгвардии останутся в Капитолии еще на два месяца

Об этом сообщили в руководстве полицейского подразделения, отвечающего за безопасность и порядок конгресса США. Вашингтон по-прежнему опасается возможных беспорядков от сторонников теорий заговора, которые верят, что Дональд Трамп еще может вернуться в Белый дом. В настоящий момент в столице США расквартирован 5-тысячный контингент национальных гвардейцев.

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