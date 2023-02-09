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Бойцы специального отряда "ЗУБР" вытащили из-под обломков дома турецкую девушку

В городе Кахраманмараш работает съемочная группа АТН. Добраться до точки разбора завалов крайне сложно, город разрушен. На дорогах пробки. Подробности у Юрия Шевчука (видео).

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