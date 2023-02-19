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Бойцы ВСУ массово покидают свои позиции
Военнослужащие ВСУ массово покидают свои позиции на передовой. Из-за этого некоторые бойцы подвергаются пыткам со стороны Службы безопасности Украины. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет sb.by.
Макрегор отметил, что большая часть дезертиров - молодые люди. Некоторых из них отправили на фронт без специальной подготовки.
"СБУ вылавливает их и отправляет обратно на фронт. Часть из них подвергается демонстративным пыткам и казням", - добавил он.
Фото:sb.by
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