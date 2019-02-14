Бракосочетание под водой проводят на юге Таиланда

Подводное бракосочетание накануне самого романтичного праздника. Девять пар сочетались браком в провинции Транг на юге Таиланда. Теплая погода, тропические леса и волшебная природа делают это государство в Юго-Восточной Азии настоящим магнитом для влюбленных. И если раньше в моде были пляжные свадебные церемонии, то теперь туристы предпочитают оригинальное бракосочетание под водой. В 1996 году подобная церемония попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая массовая в мире.