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Бракосочетание под водой проводят на юге Таиланда

Подводное бракосочетание накануне самого романтичного праздника. Девять пар сочетались браком в провинции Транг на юге Таиланда. Теплая погода, тропические леса и волшебная природа делают это государство в Юго-Восточной Азии настоящим магнитом для влюбленных. И если раньше в моде были пляжные свадебные церемонии, то теперь туристы предпочитают оригинальное бракосочетание под водой. В 1996 году подобная церемония попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая массовая в мире.

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