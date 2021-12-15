Брат Ассанжа предположил, что Америка хочет сделать суд показательным, чтобы отбить у людей желание искать правду

Американцы вновь запутались в формулировках "нападки на демократию" и "свобода слова". В случае экстрадиции Джулиана Ассанжа в США его наверняка ждет смерть. Такое мнение высказал брат разоблачителя в эфире телеканала Fox News. Гэбриэл Шиптон предположил, что Америка хочет сделать суд показательным, чтобы отбить у людей желание искать правду.



Брат основателя Wikileaks также отметил: сторонники журналиста намерены начать серию протестов по всему миру. Напомним, Джулиан Ассанж обнародовал секретные материалы о военных преступлениях, массовых убийствах мирных жителей Афганистана и Ирака и другие неугодные американским властям факты. Ранее он долгое время находился в Великобритании. И весьма символично в День защиты прав человека журналиста выдали США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы.