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Браузер Internet Explorer срочно обновлен из-за хакерских угроз

Причина - уязвимость программы в 9 из 11 версиях браузера. Это позволяло злоумышленникам устанавливать на компьютеры с браузером Explorer зловредные программы. На просторах интернета создано множество сайтов, которые заражают вирусом браузеры посетителей.

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