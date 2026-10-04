Бразилия выбирает президента: Лула да Силва против Болсонару

В Бразилии стартовали выборы президента. Основная борьба разворачивается между действующим главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой и кандидатом от правых сил сенатором Жаиром Болсонару.

Согласно последним опросам общественного мнения, оба политика идут вровень с поддержкой на уровне 45-48 % голосов в возможном втором туре. Победа любого из кандидатов в первом туре оценивается социологами как маловероятная.

Гражданам предстоит избрать не только президента на следующие 4 года, но и губернаторов штатов, полностью обновить состав Палаты депутатов и на треть - Федеральный сенат.