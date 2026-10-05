В Бразилии состоится второй тур президентских выборов

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва потерпел поражение в первом туре выборов, уступив лидерство сенатору Флавиу Болсонару.

После обработки более 97 % протоколов, кандидат от правой Либеральной партии и сын экс-главы государства набрал свыше 47 % голосов. Лула да Силва финишировал вторым с результатом чуть менее 45 %.

Поскольку ни один из соперников не преодолел обязательный порог в 50 %, судьба президентского кресла решится во втором туре 25 октября. Признав провал планов на досрочный триумф, Лула да Силва уже объявил о старте новой избирательной кампании.

Отметим, действующий бразильский лидер выступает за многополярный мир и БРИКС, Болсонару - ближе к Трампу, среди партнеров называет США, Аргентину и Израиль, а БРИКС в его программе не упомянут.