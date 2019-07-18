Бразильская полиция нашла завод, где создавали поддельные Ferrari и Lamborghini

Офицеры обнаружили на складе 8 готовых суперкаров и комплектующие к ним. Отметим, стоимость спортивных авто составляла всего 8 процентов от реальной цены оригиналов - стартовый прайс 180 тысяч долларов. Поддельные машины конфискованы.