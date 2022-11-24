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Бразильские фермеры пошли на крайние меры
Бразильские фермеры взяли штурмом законодательную ассамблею штата Гояс. Бунтующих аграриев не остановили сотни полицейских, которые пытались защитить чиновников от гнева разъяренных сельхозпроизводителей.
Фермеры штата в состоянии перманентной войны с властями. На аграриев налагают все новые и новые ограничения по части вырубки леса. При этом на их же плечи пытаются переложить решение экологических проблем. И вот настоящее восстание вызвало объявление об очередном повышении налогов на сельхозпроизводителей. Выдворить фермеров из законодательного собрания удалось не сразу, и там после их визита мало что уцелело.
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