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Бразильские фермеры пошли на крайние меры

Бразильские фермеры взяли штурмом законодательную ассамблею штата Гояс. Бунтующих аграриев не остановили сотни полицейских, которые пытались защитить чиновников от гнева разъяренных сельхозпроизводителей.

Фермеры штата в состоянии перманентной войны с властями. На аграриев налагают все новые и новые ограничения по части вырубки леса. При этом на их же плечи пытаются переложить решение экологических проблем. И вот настоящее восстание вызвало объявление об очередном повышении налогов на сельхозпроизводителей. Выдворить фермеров из законодательного собрания удалось не сразу, и там после их визита мало что уцелело.

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