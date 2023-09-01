Бразильцу пришлось доказывать, что он не умер

70-летний мужчина из Бразилии 28 лет числился умершим по документам. Он даже не знал об этом, пока не захотел оформить пенсию, пишет sb.by.



Сообщается, что 70-летний Маноэль Марчиано да Силва считался умершим и был погребен нагородском кладбище 28лет назад. Сам мужчина узнал об этом только тогда, когда не смог получить пенсию, проголосовать на выборах и получить доступ к бесплатному здравоохранению.

Маноэль Марчиано да Силва провел собственное расследование, в процессе которого узнал, что его бывшая жена вместе со свидетелем заявила о гибели Маноэля местным властям в 1995 году. После этого да Силва попытался "воскреснуть" побумагам, но это оказалось гораздо сложнее, чем он думал.

Портал пишет, что бразилец нанял адвоката, чтобы доказать свое существование. Папиллоскопия отпечатков пальцев помогла доказать, что он жив, однако мужчине пришлось найти несколько свидетелей, чтобы они подтвердили, что мужчина не умирал.