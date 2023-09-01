3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Бразильцу пришлось доказывать, что он не умер
70-летний мужчина из Бразилии 28 лет числился умершим по документам. Он даже не знал об этом, пока не захотел оформить пенсию, пишет sb.by.
Сообщается, что 70-летний Маноэль Марчиано да Силва считался умершим и был погребен нагородском кладбище 28лет назад. Сам мужчина узнал об этом только тогда, когда не смог получить пенсию, проголосовать на выборах и получить доступ к бесплатному здравоохранению.
Маноэль Марчиано да Силва провел собственное расследование, в процессе которого узнал, что его бывшая жена вместе со свидетелем заявила о гибели Маноэля местным властям в 1995 году. После этого да Силва попытался "воскреснуть" побумагам, но это оказалось гораздо сложнее, чем он думал.
Портал пишет, что бразилец нанял адвоката, чтобы доказать свое существование. Папиллоскопия отпечатков пальцев помогла доказать, что он жив, однако мужчине пришлось найти несколько свидетелей, чтобы они подтвердили, что мужчина не умирал.
Фото:Oddity Central
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей