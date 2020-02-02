В Европе на этой неделе, наконец, завершилась драма, разыгранная на глазах у всего мира, между Брюсселем и Лондоном. Брексит состоялся 31 января ровно в 23 часа по лондонскому времени. Но можно ли назвать это счастливым концом - пока неясно. На улицы столицы уже независимой Великобритании вышли как сторонники, так и противники развода с Европой.

Более трех лет три премьер-министра Великобритании по очереди пытались вывести страну из Евросоюза. Но удалось это лишь ярому евроскептику и, пожалуй, самому эпатажному политику Европы Борису Джонсону.

Долгожданному выходу из ЕС предшествовали взаимные обвинения, жаркие споры в британском парламенте, уход свинцовой леди Терезы Мэй со слезами на глазах, ложь королеве, отставка правительства, массовая паника из-за возможного дефицита продуктов и медикаментов. И даже случай шизофрении на фоне волнения. Это Брексит, сэр.

Но и дальше скучать Британии не придется, в ближайшие 11 месяцев точно. Именно столько продлится переходный период. Выселяясь из одной из комнат многоквартирного Европейского союза, до следующего года придется все-таки соблюдать правила.







Только на собрания жильцов на заседаниях Европарламента британские депутаты явиться не смогут, как не смогут и повлиять на их решения. До 2021 года Соединенному Королевству предстоит буквально невыполнимая миссия: найти новых союзников, разработать соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. И решить с бывшим - Брюсселем - вопросы торговых пошлин, рыболовства, виз - как минимум десяток тем, в том числе безопасность. Обратной дороги нет. И если договориться не удастся, то Туманному Альбиону грозит жесткий "Брексит" с тарифами от ВТО и даже дефицитом товаров из ЕС.



Так куда ведет независимая тропа эпохи постбрексита? Спросим у Марии Петрашко.





Теперь независимой Великобритании придется показать, насколько она сильная

Брексит состоялся. Борису Джонсону теперь не придется умирать в канаве, как он грозился, пусть с неоднократной отсрочкой, но долгожданный и уже, казалось, мифический развод с Европой наступил. Теперь независимой Великобритании придется показать, насколько она сильная. Как и полагается после развода.

Но как же так получается, что в цитадели демократии, где правит, по словам Джонсона, народное правительство, доволен оказался далеко не весь честной народ. Отголосками по улицам Лондона в марше против Брексита пронеслись итоги референдума 2016, когда Гибралтар, Северная Ирландия и Шотландия высказались за единство, во всяком случае с Евросоюзом.

И даже недавняя терапия досрочными парламентскими выборами не помогает сплотить британскую семью: 80 % в независимом парламенте Эдинбурга достались партии националистов.

И теперь Шотландия намерена сменить стиль политического танца.

Никола Стерджен, первый министр Шотландии:

"Я думаю, вполне реально провести референдум в этом году. Я буду продолжать делать все возможное, чтобы добиться этого. Путь отсюда до независимости непрост. Это будущее, в котором мы по-прежнему будем открытым, гостеприимным местом для жизни, а также ценным членом европейской семьи".

Куда опаснее тихий омут Северной Ирландии. И вместо лохнесского чудовища здесь Белфастское соглашение, как слепая зона, позволяющая устроить маленький референдум для большого расставания с Британией без разрешения из Лондона. И пока в Дублине с надеждой на лакомый кусочек потирают руки, Белфаст, словно самый послушный ребенок при разводе, остался и в составе Королевства, и воротами таможенного союза ЕС.

Британия унесла свою пятую экономику мира от общеевропейских финансовых обязательств

Три с половиной года бракоразводной то ли трагикомедии, то ли драматической пьесы без антрактов, что и не снилось Шекспиру, обошлись британской казне более чем в 130 миллиардов фунтов. И вопреки прогнозируемым экономическим потерям примерно по 20 миллиардов долларов в год, Британия унесла свою пятую экономику мира от общеевропейских финансовых обязательств. Видимо, независимость окупится? Ведь местный истеблишмент все-таки расконсервировался и встал на сторону британского Трампа. Да и грядущая грандиозная сделка между Вашингтоном и Лондоном выглядит угрожающе для торгово-экономической и валютной стабильности ЕС. Главное, погнавшись за заатлантическими обещаниями, успеть за 11 месяцев договориться и с Брюсселем. Ведь в противном случае над постимперским Альбионом может зайти солнце и страну ждет жесткий сценарий с введением тарифов ВТО, дефицитом продуктов и медикаментов из ЕС. И тогда уж никакой популистской риторикой не убедишь нацию в искренности намерений Брексита.

Евросоюз по привычке ждал прибавления, но случился британский выкидыш. И как бы вслед за Брекситом не появились в европейском словаре Фрексит, Грексит, и Италексит. Ведь у 751 европарламентской няньки дитя может остаться без европейской мечты. И если Великобританию потянуло налево, Европа верно засмотрелась направо, правда, в сторону популистов. Общеевропейский кризис заставляет задуматься и восточно- и южноевропейские края если не о разводе, то хотя бы о гибкости системы. Ведь общие военные интересы перед лицом общей глобальной угрозы еще не значат единство в миграционной или экономической политике.

Аметистовую дату совместной жизни ЕС и Британия уже не отметят