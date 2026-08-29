Брестская крепость обошла Тауэр и Версаль

Белорусское историческое наследие уверенно укрепляет свои позиции на международной арене. Брестская крепость-герой вошла в топ-300 мировых достопримечательностей по версии авторитетного ресурса Castle Map.

В отборе участвовали почти 8 тыс. значимых объектов во всех уголках Земли. В мировом рейтинге легендарная цитадель обошла 92 % представленных локаций, включая французский Версаль и британский Тауэр.

Всего в международный список вошли 39 белорусских объектов, включая Несвижский и Гродненский замки.