Британская провинция погружается в череду сепаратистских бунтов из-за провальной миграционной политики Лондона.

Вслед за деревней Пиддингтон, где ранее 90 % жителей проголосовали за выход из состава королевства, аналогичный референдум о независимости готовятся провести в деревне Барнем.

Поводом стали планы правительства разместить лагерь для просителей убежища на территории бывшей военной базы. Местные жители, бежавшие из крупных городов в глубинку ради безопасности, возмущены перспективой наплыва нелегалов.

В свою очередь МВД королевства упорно защищает эту стратегию, заявляя, что размещение мигрантов на изолированных военных и промышленных объектах обходится бюджету значительно дешевле.