Brexit сломал баланс: как Северная Ирландия оказалась на пороге конфликта за суверенитет

Британское единство оказалось на перепутье. Впервые в истории три части Соединенного Королевства (Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия) одновременно потребовали права на самоопределение.

Что такое колонизация, Ирландия испытала сполна. Англо-нормандские войска впервые вторглись на территорию Ирландии еще в XII веке, и с тех пор страна оказалась под гнетом Лондона.

Чтобы понять сегодняшние споры, нужно вспомнить историю. Англичане никогда не были "братьями" шотландцам, валлийцам и ирландцам - когда-то они пришли на эти земли как завоеватели. Например, одна из самых мрачных страниц в истории Ирландии - поход Оливера Кромвеля, который в 1649-1653 годах жестоко подавил восстание против Англии. Его имя многие в Ирландии до сих пор произносят с содроганием. Тогда погибло около половины коренного населения Ирландии.

Не лояльных жителей региона просто ссылали в Коннахт - это наименее плодородная провинция острова. Часть повстанцев стали рабами в английских колониях на островах Карибского моря. В конце XVIII века ирландские католики владели лишь 5 % земли на острове.

Ирландцы, разумеется, не раз бунтовали и поднимали восстания, но Лондон всегда жестко подавлял любые шаги к независимости, и даже когда остров разделился, а на карте появилась Северная Ирландия, история снова была связана с кровью. 30 лет конфликта, 3,5 тыс. убитых, десятки тысяч раненых назвали просто The Troubles, то есть смутой.

Северная Ирландия осталась в составе Великобритании в 1921 году, когда остров разделился. Юг стал независимым, север - британским. Протестанты-юнионисты хотели остаться с Лондоном, а католики-республиканцы - воссоединиться с Ирландией. Конфликт перерос в войну. ИРА - Ирландская республиканская армия - взрывала бомбы, стреляла по полиции и солдатам. Британские спецслужбы и лоялистские боевики (лоялистские военизированные группировки) отвечали тем же.

Война закончилась в 1998 году. 10 апреля стороны подписали Соглашение Страстной Пятницы, или Белфастское соглашение, давшее Северной Ирландии собственный парламент и зафиксировавшее: если большинство жителей "севера" захотят воссоединения с Ирландией, Лондон обязан провести референдум. Историки назвали это соглашение "благородный обман".

Белфастское соглашение держалось на хрупком балансе. Юнионисты согласились делить власть с республиканцами, а республиканцы - отложить идею объединения. Все стороны признали, что выбор будет за народом.

Brexit этот баланс снова сломал - между Северной Ирландией и Ирландской Республикой появилась таможенная граница. Физически ее нет, но документы на товары проверяют. Юнионисты возмутились, мол, их отрезают от Великобритании. Республиканцы в этом увидели шанс воссоединиться.

В 2026 году пост первого министра Северной Ирландии заняла Мишель О'Нил из партии Шинн Фейн - наследницы ИРА. Впервые в истории республиканцы возглавляют региональное правительство. О'Нил открыто говорит, что единая Ирландия - вопрос времени. И вот, в сентябре она подписывает меморандум вместе с шотландцами и валлийцами. Судя по всему, продолжение "смуты" следует.

Почему в Соединенном Королевстве накопилось так много противоречий. Произойдет ли отделение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии от Великобритании. Об этом и не только смотрите в новом выпуске проекта "Понятная политика".

Главное фото: magnific.com