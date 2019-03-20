Brexit переносится

Официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества британское правительство направило ЕС. Судьбоносную дату 29 марта просят перенести на 30 июня. Премьер-министр королевства Тереза Мэй пообещала, что за это время внесет дополнительные предложения по защите внутреннего рынка страны.