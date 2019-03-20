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Brexit просят перенести на 30 июня
Brexit переносится. Официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества британское правительство направило ЕС. Судьбоносную дату, 29 марта, просят перенести на 30 июня. Премьер-министр королевства Тереза Мэй пообещала, что за это время внесет дополнительные предложения по защите внутреннего рынка. И надеется, что тогда спикер британского парламента согласится разрешить в третий раз провести голосование по проекту соглашения с ЕС. В Брюсселе уже недовольны: там призывают Лондон закончить процесс выхода из Евросоюза до выборов в Европарламент 23-26 мая. А эксперты с новой силой начали предрекать Терезе Мэй вынужденную отставку.
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