Brexit просят перенести на 30 июня

Brexit переносится. Официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества британское правительство направило ЕС. Судьбоносную дату, 29 марта, просят перенести на 30 июня. Премьер-министр королевства Тереза Мэй пообещала, что за это время внесет дополнительные предложения по защите внутреннего рынка. И надеется, что тогда спикер британского парламента согласится разрешить в третий раз провести голосование по проекту соглашения с ЕС. В Брюсселе уже недовольны: там призывают Лондон закончить процесс выхода из Евросоюза до выборов в Европарламент 23-26 мая. А эксперты с новой силой начали предрекать Терезе Мэй вынужденную отставку.