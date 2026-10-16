Цифровая экосистема - БРИКС создает инвестиционную платформу

Краткий пересказ от ИИ

Впервые об инвестиционной платформе БРИКС заговорили в октябре 2024 года на саммите в Казани. Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением открыть платформу на базе Нового банка развития. Цель - поддержка национальных экономик стран объединения и обеспечение их финансами с использованием электронных ресурсов. Позже, летом 2025 года, инициатива получила развитие. Речь шла уже о создании полноценной цифровой платформы расчетов и инвестиций.

Казалось бы, НБР уже давно и успешно финансирует инфраструктурные проекты стран БРИКС и других государств с развивающейся экономикой. Однако Новый банк развития - это классический межгосударственный финансовый инструмент, который выдает крупные кредиты, в то время как инвестиционная платформа задумывается как гибкий многофункциональный цифровой механизм для привлечения именно частного и долгосрочного капитала.

При этом если НБР работает через стандартные межбанковские каналы финансирования, то платформа, предположительно, будет строиться на базе современных финансовых технологий и цифровых активов. К тому же масштаб и география проектов тоже будут отличаться. Инвестплатформа, в отличие от НБР, призвана расширить охват за пределы самого ядра БРИКС, фокусируясь на странах Глобального Юга, развивающихся рынках, странах-партнерах с высоким демографическим ростом.

Таким образом, эксперты характеризуют новую инвестиционную платформу как инструмент, который может стать связующим звеном между бизнесом и финансовыми институтами. Она станет чем-то вроде маркетплейса или экосистемы, где будут представлены понятные портфели проектов. Участники смогут оценивать риски, находить подходящие источники капитала.

Абед Амири, эксперт в области экономического и технологического сотрудничества в рамках БРИКС, цифровой трансформации, использования ИИ в бизнесе:

"Особенно полезной такая модель может стать для малого и среднего бизнеса. Не каждая компания располагает собственной международной командой, но многие имеют конкурентоспособные продукты, технологии и идеи. Им нужен доступ не только к деньгам, но и к информации, экспертизе и надежным контактам".

В случае реализации такой схемы НБР может получить роль финансовой и институциональной опоры новой экосистемы. Платформу не следует рассматривать как замену банку, считает Абед Амири: она могла бы помогать готовить проекты, а Новый банк развития - оценивать возможности их финансирования и привлекать партнеров. Произойти это может в ближайшие годы, хотя и не одномоментно. Единая цифровая платформа и интерактивная карта особых экономических зон Invest Navigator ОЭЗ БРИКС уже запущена, а полноценное развертывание всей экосистемы будет происходить поэтапно, отмечает в беседе с TV BRICS заместитель председателя, руководитель направления по организации сотрудничества с Индией в ВОО "Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей" Лавлиш Танеджа. Кроме того, закрепляет продолжение технической работы над платформой и пункт Нью-Делийской декларации:

"Мы вновь призываем продолжить работу на техническом уровне по Новой инвестиционной платформе (НИП), опираясь на принципы, согласованные в период председательства Бразилии. Мы также приветствуем прогресс в обсуждении НИП, достигнутый в ходе председательства Индии. Мы отмечаем конструктивные технические дискуссии между странами БРИКС относительно создания специальной рабочей группы в рамках финансового трека БРИКС в качестве площадки для технического диалога и обмена знаниями", - отмечается в документе.

От транспорта и логистики до ИИ и зеленой энергетики

Ожидается, что прежде всего финансовые потоки через новую инвестиционную платформу БРИКС пойдут на приоритетные для объединения направления. Это логистические коридоры, городская инфраструктура, технологии и искусственный интеллект, а также возобновляемые источники энергии. Отдельно эксперты отмечают проекты в области "суперинтеллекта" (SI) и здравоохранения, где существует значительный потенциал для поддержки платформ цифрового здравоохранения, медицинских технологий, носимых датчиков, робототехники, диагностики с применением ИИ и инноваций, направленных на повышение эффективности человеческого организма.

Хабиб Нурбхай, эксперт в области искусственного интеллекта, новых технологий и международного спорта:

"Для бизнеса ценность такой платформы выходит за рамки простого доступа к капиталу. Она может способствовать налаживанию трансграничного партнерства, передаче технологий, выходу на новые рынки и масштабированию инноваций в странах БРИКС".

Это может быть особенно полезно для стартапов и предприятий малого и среднего бизнеса, обладающих сильными технологиями, но не имеющих капитала или деловых связей, необходимых для международной экспансии. Более того, для многих инвесторов и компаний инвестиционная платформа потенциально откроет доступ к масштабным государственным и международным проектам.

Так, во время визита в Индию, выступая перед бизнес-лидерами стран БРИКС в преддверии саммита, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с партнерами над инфраструктурными и логистическими проектами, включая Трансарктический транспортный коридор и Международный транспортный коридор "Север - Юг", а также сотрудничать в области технологий, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, финансов, туризма и промышленности.

Поддержка собственных технологий и быстрая реализация идей

И все же главная задача новой инвестиционной платформы, по мнению экспертов, не столько обеспечение финансами, сколько сокращение пути от идеи до реализации. Сегодня, например, - говорит Абед Амири, - найти перспективный проект - лишь первый шаг. Затем партнеров нужно проверить, согласовать условия, решить юридические вопросы, привлечь финансы и организовать расчеты. Потребность в такого рода сотрудничестве между странами "десятки" велика. Это стало причиной появления локальных технологических и деловых платформ, таких как BRICS HUB Москва, которая позиционируется как площадка, объединяющая стартапы и венчурные фонды стран БРИКС. Теперь же для совместной эффективной работы, говорят специалисты, нужны масштаб, скорость и значительное упрощение коммуникаций. Это и должна обеспечить новая инвестиционная платформа БРИКС.

"Необходима многоязычная среда, где язык и география не становятся препятствием для делового взаимодействия. Предприниматель должен иметь возможность представить свой проект, найти партнера и обсудить условия сотрудничества независимо от того, на каком языке он работает", - подчеркивает эксперт в области экономического и технологического сотрудничества в рамках БРИКС, цифровой трансформации, использования ИИ в бизнесе Абед Амири.

Также специалисты уверены, что инвестиционная платформа должна направлять ресурсы на развитие науки и интеллектуальной собственности в странах БРИКС, а не закреплять зависимость от технологий, разработанных за их пределами. Касается это и тех технологий, которые должны обеспечить непосредственно работу самой платформы. Для ее запуска и успешного функционирования, по словам Лавлиша Танеджи, нужна интеграция цифровых и электронных активов, использование токенизированных инструментов, стейблкоинов и цифровых национальных валют для обхода традиционных расчетов.

"Кроме того, потребуется работа по созданию устойчивых механизмов трансграничных расчетов, а это подразумевает развитие расчетных систем (таких как BRICS Pay или альтернативных клиринговых механизмов) для конвертации средств непосредственно в валюту страны-получателя", - подчеркивает в интервью TV BRICS заместитель председателя, руководитель направления по организации сотрудничества с Индией ВОО Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Лавлиш Танеджа.

Сегодня в странах БРИКС уже идет активная работа над совместимостью платежных систем.

"Повышение совместимости национальных платежных систем я считаю необходимым направлением работы. Практический приоритет - сделать трансграничные расчеты понятнее, предсказуемее и удобнее для бизнеса, в том числе в национальных валютах", - говорит Абед Амири.

В преддверии саммита в Индии страны "десятки" рассматривали возможность объединения систем быстрых платежей и цифровых валют центральных банков. Это, по словам главы Резервного банка Индии Санджая Малхотры, чьи слова передал партнер TV BRICS Brasil 247, позволило бы снизить стоимость трансграничных операций. Участники объединения обсуждали несколько вариантов финансовой интеграции. Дискуссии были сосредоточены на повышении эффективности переводов между странами, однако конкретная модель и сроки ее реализации пока не определены. Технические параметры возможной общей инфраструктуры тоже не раскрываются. Тем не менее Нью-Делийская декларация закрепляет работу над совместными расчетными центрами, инвестиционной платформой и платформой по расчетам в национальных валютах, а на уровне министерств финансов и центральных банков стран БРИКС обсуждается создание специальной рабочей группы на площадке Нового банка развития. Ее задача - детально проработать технические, регуляторные и операционные параметры новой инвестиционной платформы.

Перспективы инвестиционной платформы и ее значение для стран Глобального Юга

Инвестиционная платформа может стать не только мощным инструментом поддержки национальных экономик стран БРИКС, но и потенциально обеспечить ресурсами страны всего Глобального Юга и Востока, предоставляя им альтернативные источники финансирования, снижая зависимость от западных институтов и укрепляя их экономический суверенитет.

"Во многих странах Глобального Юга есть талантливые исследователи, предприниматели и молодые новаторы, однако доступ к финансированию, инфраструктуре, вычислительным мощностям и международным рынкам остается неравномерным. Платформа БРИКС могла бы помочь сократить этот разрыв за счет финансирования решений, актуальных для местных условий, и объединения инновационных экосистем разных стран", - уверен профессор, заместитель декана по научной работе и инновациям Северо-Западного университета (ЮАР) Хабиб Нурбхай.

Более того, для Глобального Юга инвестиционная платформа БРИКС в перспективе может дать возможность разрабатывать решения, учитывающие особенности их населения, специфику данных, природные условия и национальные приоритеты. В частности, в сфере ИИ это могло бы укрепить суверенитет и стимулировать создание моделей, обученных на локальных данных и лучше отражающих разнообразие населения, считают специалисты. А значит, в конечном счете, платформа могла бы помочь странам перейти от статуса потребителей передовых технологий к роли их разработчиков, владельцев и экспортеров, что сегодня особенно важно для Глобального Юга.

Как только страны БРИКС согласуют концептуальную модель новой инвестиционной платформы, объединение перейдет к этапу технологического проектирования и нормативно-правовой интеграции. Следующими шагами могут стать создание цифрового контура, настройка совместимости цифровых валют центральных банков стран-участниц, гармонизация национальных законодательств, а также интеграция бирж и банков. Все эти этапы потребуются для того, чтобы не просто заниматься межгосударственным кредитованием, но и создавать механизмы, способные объединить проекты, государственные институты и частный капитал.

"Технология здесь важна, но она не отменяет институты. Нельзя создать единый интерфейс и тем самым устранить различия в банковском и валютном регулировании стран БРИКС. Можно сделать другое - скрыть эту сложность от пользователя и превратить международную работу в понятный процесс", - считает Абед Амири.

При создании инвестиционной платформы, по мнению Лавлиша Танеджа, разработчики могут столкнуться с практическими барьерами: от культурных и правовых различий до неоднородности рынков. Поэтому к процессам сонастройки придется подойти точечно и поэтапно. От этого будет зависеть главный критерий успеха платформы. А это, по мнению специалистов, не сложность технологий, а количество реализованных проектов.

"БРИКС нужна среда, в которой деловой контакт превращается в сотрудничество, сотрудничество - в инвестиции, а инвестиции - в производство, инновации и новые рабочие места", - резюмирует эксперт в области экономического и технологического сотрудничества в рамках БРИКС, цифровой трансформации, использования ИИ в бизнесе Абед Амири.