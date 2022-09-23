БРИКС обязалась уважать территориальную целостность всех государств

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обязались уважать территориальную целостность всех государств. По итогам министерской встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке государства подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций. В заявлении подчеркнута необходимость воздерживаться от любых принудительных мер, не основанных на международном праве и Уставе ООН, а роль Совета Безопасности организации определена как "несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности".