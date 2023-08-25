Пока американские политики заняты разговорами о военной поддержке Украины, БРИКС уничтожает экономику США, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Так она прокомментировала дебаты участников праймериз от Республиканской партии, которые, за редким исключением, настаивали на дальнейшей помощи Киеву.

По словам Грин, никто из них не осознает, что истинная угроза для американцев исходит от БРИКС, так как в скором времени объединение может серьезно подорвать экономику и уничтожить доллар. Она добавила, что "сыта по горло прошлой внешней политикой США".



Опасения конгрессвумен не лишены оснований. Однополярный мир остался в прошлом, и об этом свидетельствуют итоги 15-го саммита БРИКС: с 2024 года к организации присоединятся 6 стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.