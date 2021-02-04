Бриллиант во лбу. Рэпер Lil Uzi Vert имплантировал розовый бриллиант стоимостью 24 млн долларов

Американский рэпер Саймир Вудс (также известный как Lil Uzi Vert) исполнил свою заветную мечту: имплантировал себе в лоб розовый бриллиант весом 10 карат и стоимостью 24 миллиона долларов. Ранее 26-летний рэпер сообщил, что заметил этот камень еще в 2017 году и с тех пор копил на него деньги. Бриллиант обошелся ему дороже, чем все имущество, в том числе дом и автомобили. Образ свежеинкрустированного рэпера уже сравнили сгероями японских аниме-сериалов, покемонами игероем вселенной Marvel Вижном, укоторого также волбу был кристалл.