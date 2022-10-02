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Британец отправлял непристойные сообщения украинским беженкам
Председателя районного совета Эппинг-Форест в британском графстве Эссекс обвиняют в отправке непристойных сообщений украинским беженкам, которые были размещены в домах британцев в этом регионе, в связи с чем мужчину отстранили от работы, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Отмечается, что несколько украинских беженок обвиняют 64-летнего Ника Доу в том, что он отправлял им неуместные комплименты, сообщения с поцелуями, а также предлагал остановиться в его доме в Ливерпуле.
В районном совете начали расследования действий мужчины. "Начальники очень обеспокоены, так как там много женщин. Поэтому разрешение этого вопроса может занять много времени", - сказал газете близкий к расследованию источник.
Сам Доу пока отказался комментировать эту историю, заявив, что не может говорить об этом из-за начала расследования.
Фото:pixabay.com
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