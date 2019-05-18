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Британец случайно купил подлинник Пикассо за 293 доллара

В оригинале полотно "Купальщица, сидящая на берегу моря" оценивается почти в миллион долларов. Удача нашла покупателя на гаражной распродаже. Эксперты считают, что полотно является подготовительной работой знаменитого художника, которую он подарил своему знакомому живописцу по имени Роланд Пенроуз.

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