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Британии грозят досрочные парламентские выборы
При очередном провале переговоров по "Брекситу" британский парламент может провести досрочные выборы. Газета "Сан" со ссылкой на источники пишет, что глава Лейбористской партии Джереми Корбин будет готов поддержать предложение правительства, если премьер Борис Джонсон поставит этот вопрос на голосование 21 октября, не сумев достичь соглашения с Брюсселем. Отмечается, что по закону он будет обязан просить перенести дату выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, если сделка так и не будет заключена к концу следующей недели.
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