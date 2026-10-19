Британия бьет рекорды по судебным искам за высказывания

Британские СМИ публикуют график, который характеризует масштаб судебных преследований за высказывания частных лиц в интернете и вне его. И приходят к печальному выводу: масштаб репрессий в стране выше, чем в позднем СССР. Количество судебных исков в этой связи больше в 17 раз, а если пересчитать по количеству населения, то и в 75 раз.

Британские СМИ, правда, заявляют, что тут математика если не врет, то маскирует суть: в СССР при Брежневе ограничивали свободу слова, но ведь Англия - родина этой самой свободы слова. А значит, власти хоть и ведут на нее наступление, но этой свободы все равно осталось еще очень много - гораздо больше, чем в любой другой стране.

Читатели с данным выводом, конечно, соглашаются, потому что несогласие может привести к тому, что и ты попадешь в судебную статистику.