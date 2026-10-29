Британия и Польша проведут совместные учения в Балтийском море

Лондон начнет проводить военные учения с Варшавой в Балтийском море. Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило, что Польша и Британия договорились укрепить военное сотрудничество. Его задачи - производство и разработка противовоздушных ракет следующего поколения, беспилотных технологий и технологий по борьбе с беспилотниками.

Также страны будут проводить совместную активность в Балтийском море посредством учений и региональной координации.

Отмечается, что договоренности были достигнуты в преддверии учений "коалиции желающих", которые пройдут в Польше в ноябре. В них примут участие тысячи военнослужащих.