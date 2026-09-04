Британия нанимает рабочих на заводы для накачки Киева оружием

Великобритания ускоряет военный маховик в ущерб собственной безопасности. Страна наращивает производство для Украины и активно ищет рабочих на заводы, штампующие оружие.

Список вакансий появился на сайте консорциума по выпуску управляемых ракет. Лондон резко поднимает ставки: план по поставкам дронов Киеву увеличен со 120 до 150 тыс. единиц до конца года.

Речь идет о разведывательных БПЛА, наземных роботах и морских дронах. В Милденхолле уже собирают беспилотники "Шарк", а в Суиндоне строят завод для выпуска тяжелых дронов; там же в июне запустили центр для испытания БПЛА.

Однако масштабная милитаризация не радует британцев. Местные жители всерьез опасаются, что заводы станут целями для атак и диверсий.