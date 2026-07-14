Западный военно-промышленный маховик продолжает раскручивать спираль украинского конфликта. Канцелярия британского премьера объявила, что Лондон официально присоединяется к общеевропейской программе военного финансирования Киева на 90 млрд евро.

Это соглашение нацелено на прямую финансовую подпитку западного ВПК. Теперь украинским властям больше не потребуется отдельное разрешение для закупки техники у британских концернов.

Взамен Даунинг-стрит обязалась покрывать расходы Евросоюза соразмерно полученным контрактам.