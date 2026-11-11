Британия скупает воду и консервы на фоне кампании "Будь готов"

Британию охватила масштабная потребительская паника - миллионы подданных Королевства начали массово скупать бутилированную воду и консервы на случай начала полномасштабной войны.

Поводом для ажиотажа стал запуск правительственной информационной кампании под названием "Будь готов". Буквально за 10 дней продажи антисептиков для рук в британских сетях взлетели на 83 %. Схожую ситуацию фиксируют и продуктовые ритейлеры. Спрос на бутилированную воду вырос на 67 %, а консервированные продукты начали раскупать на треть чаще, чем в прошлом году.

Согласно директивам британского правительства, каждой семье рекомендовано иметь дома неприкосновенный трехдневный запас еды и чистой воды. Кроме того, население призывают круглосуточно хранить дома наличные деньги, копии паспортов, зарядные устройства, радиоприемники, фонарики и медикаменты.