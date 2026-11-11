Британия создала военно-морской альянс с Северной Европой

Великобритания создала военно-морской альянс с Северной Европой. В него входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. В случае необходимости альянс перейдет под командование НАТО.

Западные СМИ пишут, Лондон пытается создать силу для сдерживания российских субмарин в условиях, когда арктический регион обретает все большее значение. Кроме того, через Северную Атлантику проходят важные подводные кабели.