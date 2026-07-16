Британия создаст новое оружие для ВСУ

Британия к концу 2027 года создаст новую тактическую наземную баллистическую ракету - первую за более чем 50 лет для передачи Украине, пишет Bloomberg.

Первые испытания ракеты с дальностью до 500 км должны начаться в течение 12 месяцев.

Каждая ракета обойдется более чем в 1 млн долларов. По данным агентства, оружие должно быть пригодным для запуска с различных систем, эффективным в условиях электромагнитных помех и достаточно простым для производства десяти систем в месяц.