Краткий пересказ от ИИ

Почему Британия больше не хочет воевать чужими руками и готовится воевать сама. Почему именно сейчас? Почему министр обороны Британии заговорил о войне и о тысяче дней - в проекте "Это другое".

Британия обязалась поставить более 5 тыс. ракет LMM на сумму 1,6 млрд фунтов и ускорить передачу дополнительных партий. При этом Лондон уже подтвердил передачу Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow, тех самых, которыми можно бить вглубь российской территории.

Но посмотрите на контекст. Это не помощь ради Украины. Это попытка выиграть время для себя. Украине дают оружие, чтобы она истощала Россию, пока Британия лихорадочно перестраивает собственную армию и промышленность.

Стритинг прямо говорит, что его главный приоритет на посту министра обороны - сделать так, чтобы эта страна была готова вести войну и победить в ней. Это единственный критерий, который имеет значение. Он подчеркивает, что не помочь Украине - значит не восстановить мир.

Заявление Стритинга появилось в The Telegraph 24 октября, за 4 дня до оглашения осеннего бюджета. И это не совпадение, это ультиматум, обернутый в риторику о национальной безопасности. Ранее он требовал зафиксировать цель в 3 % от ВВП к 2030 году на милитаризацию, но казначейство отказалось. На этом он не остановился.

До этого Великобритания предпочитала оставаться в тени и дергать за ниточки в основном Украину во главе с Зеленским. У последнего ведь и личная охрана британская.

Более года назад экс-премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания переходит к готовности к войне, и призвал все части общества мобилизоваться.

А также подчеркнул, что Великобритания должна стать самым быстрым новатором в НАТО.

"Мы делаем готовность к ведению боевых действий главной целью наших вооруженных сил. Когда нам напрямую угрожает государство с передовыми вооруженными силами, наиболее эффективный способ сдерживания - быть готовыми и, откровенно говоря, показать им, что мы готовы обеспечить мир с позиции силы. Каждая часть общества, каждый гражданин этой страны должен сыграть свою роль, поскольку мы должны признать, что ситуация изменилась".

"В современном мире передовая, если хотите, проходит здесь. Угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся, серьезнее, острее и непредсказуемее, чем когда-либо со времен холодной войны. Перед нами война в Европе, новые ядерные риски, ежедневные кибератаки, растущая российская агрессия в наших водах, угрожающая нашему небу. Их безрассудные действия взвинчивают стоимость жизни у нас дома, вызывают экономические трудности и больнее всего бьют по трудящимся. Новая эра угроз, с которыми мы сталкиваемся, требует новой эры в сфере обороны и безопасности. Мы будем внедрять инновации, ускорять инновационный процесс темпами военного времени, чтобы противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня, как самый быстрый новатор в НАТО", - сказал Кир Стармер.

Главный маршал ВВС, сэр Ричард Найтон, заявил, что Великобритания готовит новую версию крупного плана по подготовке всей нации - от военных и полиции до больниц и промышленности - к переходу к войне. Случилось это в апреле текущего года.

Ричард Найтон, начальник штаба обороны Великобритании:

"Правительство уже взяло на себя обязательство увеличить расходы на оборону и делать это более быстрыми темпами, чем досталось ему в наследство. Об этом премьер-министр объявил в прошлом году. Вы знаете, что на саммите в Гааге премьер-министр заявил об обязательстве довести расходы на оборону до 3,5 % ВВП к 2035 году. Думаю, все это в качестве ответа можно только приветствовать, и это является реакцией на ту меняющуюся геополитическую ситуацию, которую вы описываете".

Пока Великобритания вкладывается в Украину, Дональд Трамп и его администрация сократили помощь, а самого Зеленского давят компромиссом с Москвой. Для Лондона это означает одно - Америка уходит, и если Украина больше не может быть щитом Запада в той же мере, Британии придется становиться щитом самой.

Таким образом, тысячи дней - это не отсчет до войны. Это отсчет до бюджета, который решит, будет ли Британия к ней готова. И судя по тому, как казначейство сопротивляется, эти тысячи дней могут закончиться раньше, чем начнется финансирование.

Пока Британия наращивает мускулы и говорит о тысяче дней, за океаном звучат другие речи.

"Я никогда не был под влиянием НАТО, я всегда знал, что они бумажный тигр, и, кстати, Путин это тоже знает", - сказал Дональд Трамп.

Для Лондона это пощечина. Британия выстраивает свою оборонную стратегию на том, что Россия - самая большая угроза, и что к 2030 году она проверит НАТО на прочность. А главный союзник по альянсу называет этот альянс бумажным тигром.

Тысяча дней Стритинга - это не только подготовка к войне с Россией, это еще и подготовка к миру без Америки, где Лондону придется полагаться на себя. Стритинг говорит, сила строит сдерживание, а сдерживание значительно снижает вероятность того, что мы окажемся в ситуации, которую не хотим - войны с Россией. Но чем больше Британия готовится к войне, тем меньше в этой логике остается места для мира, ведь они сами провоцируют войну.