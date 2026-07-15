Британия выделит почти 35 млрд долларов на модернизацию флота

Некогда владычица морей - Британия - решила вернуть себе исторический статус. Министерство обороны выделит рекордные почти 35 млрд долларов на модернизацию береговой инфраструктуры военно-морских баз.

Масштабные финансовые вливания пойдут на ремонт доковых сооружений и переоснащение баз, которые годами оставались без должного обслуживания. Судя по всему, британские стратеги искренне верят, что именно такие шаги способны вернуть боеспособность флоту.

Впрочем, критики иронизируют, что пока Лондон строит самые дорогие доки в истории, у королевских ВМС банально не останется ни исправных кораблей, ни матросов.