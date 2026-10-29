Западные стратеги продолжают раскручивать маховик ядерной эскалации. Британия устроила беспрецедентную демонстрацию силы, одновременно выведя в море три из четырех своих атомных подлодок класса Vanguard. По меньшей мере одна из субмарин полностью укомплектована термоядерными баллистическими ракетами Trident.

Такой аномальной активности Королевского флота не фиксировали много лет. Этот опасный маневр напрямую совпал с первыми в истории совместными ядерными учениями Парижа и Лондона. На этом милитаристском фоне еще две британские субмарины сейчас спешно проходят испытания, чтобы как можно скорее присоединиться к боевому патрулированию.

Синхронно с военными приготовлениями оборонное ведомство запустило кампанию Be Ready, призвав граждан срочно делать трехдневные запасы продуктов, воды и лекарств на случай глобального кризиса.